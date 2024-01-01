1 маврикийская рупия в суринамские доллары

Сконвертируйте MUR в SRD по реальному обменному курсу

1 mur
0,63 srd

₨1,000 MUR = $0,6333 SRD

Среднерыночный курс в 18:40
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1 MUR в SRDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,66240,7311
Низкий0,60850,6085
В среднем0,63580,6760
Изменить-1.89%-12.42%
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Соотношение 1 MUR к SRD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к SRD составил 0,6624, а минимальный — 0,6085. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6358. Изменение курса MUR к SRD в процентном соотношении составило -1.89.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к SRD составил 0,7311, а минимальный — 0,6085. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6760. Изменение курса MUR к SRD в процентном соотношении составило -12.42.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в суринамские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и SRD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в SRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Суринамский доллар
1 MUR0,63332 SRD
5 MUR3,16658 SRD
10 MUR6,33316 SRD
20 MUR12,66632 SRD
50 MUR31,66580 SRD
100 MUR63,33160 SRD
250 MUR158,32900 SRD
500 MUR316,65800 SRD
1000 MUR633,31600 SRD
2000 MUR1 266,63200 SRD
5000 MUR3 166,58000 SRD
10000 MUR6 333,16000 SRD
Обменные курсы Суринамский доллар / Маврикийская рупия
1 SRD1,57899 MUR
5 SRD7,89495 MUR
10 SRD15,78990 MUR
20 SRD31,57980 MUR
50 SRD78,94950 MUR
100 SRD157,89900 MUR
250 SRD394,74750 MUR
500 SRD789,49500 MUR
1000 SRD1 578,99000 MUR
2000 SRD3 157,98000 MUR
5000 SRD7 894,95000 MUR
10000 SRD15 789,90000 MUR