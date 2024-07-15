История обменного курса маврикийская рупия–суринамские доллары

Обменный курс маврикийская рупия/суринамские доллары сейчас составляет 0,633, отражая изменение в размере -0.088% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.070% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/суринамские доллары колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,639, и минимумом, равным 0,608, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.041% увеличение стоимости.