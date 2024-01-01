100 маврикийских рупий в саудовские риялы
Сконвертируйте MUR в SAR по реальному обменному курсу
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|1 MUR в SAR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0805
|0,0817
|Низкий
|0,0763
|0,0763
|В среднем
|0,0786
|0,0795
|Изменить
|2.39%
|1.47%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к SAR
За последние 30 дней максимальный курс MUR к SAR составил 0,0805, а минимальный — 0,0763. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0786. Изменение курса MUR к SAR в процентном соотношении составило 2.39.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к SAR составил 0,0817, а минимальный — 0,0763. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0795. Изменение курса MUR к SAR в процентном соотношении составило 1.47.
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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в саудовские риялы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Саудовский риял / Маврикийская рупия
|1 SAR
|12,45710 MUR
|5 SAR
|62,28550 MUR
|10 SAR
|124,57100 MUR
|20 SAR
|249,14200 MUR
|50 SAR
|622,85500 MUR
|100 SAR
|1 245,71000 MUR
|250 SAR
|3 114,27500 MUR
|500 SAR
|6 228,55000 MUR
|1000 SAR
|12 457,10000 MUR
|2000 SAR
|24 914,20000 MUR
|5000 SAR
|62 285,50000 MUR
|10000 SAR
|124 571,00000 MUR