История обменного курса маврикийская рупия–саудовские риялы

Обменный курс маврикийская рупия/саудовские риялы сейчас составляет 0,080, отражая изменение в размере -0.140% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.773% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/саудовские риялы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,081, и минимумом, равным 0,077, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.041% увеличение стоимости.