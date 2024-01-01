10 маврикийских рупий в малагасийские ариари

Сконвертируйте MUR в MGA по реальному обменному курсу

10 mur
961 mga

₨1,000 MUR = Ar96,12 MGA

Среднерыночный курс в 13:33
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MUR в MGAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий96,442496,9126
Низкий91,142291,1422
В среднем93,777594,3197
Изменить2.40%4.23%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MUR к MGA

За последние 30 дней максимальный курс MUR к MGA составил 96,4424, а минимальный — 91,1422. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 93,7775. Изменение курса MUR к MGA в процентном соотношении составило 2.40.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к MGA составил 96,9126, а минимальный — 91,1422. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 94,3197. Изменение курса MUR к MGA в процентном соотношении составило 4.23.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в малагасийские ариари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и MGA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в MGA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Малагасийский ариари
1 MUR96,12110 MGA
5 MUR480,60550 MGA
10 MUR961,21100 MGA
20 MUR1 922,42200 MGA
50 MUR4 806,05500 MGA
100 MUR9 612,11000 MGA
250 MUR24 030,27500 MGA
500 MUR48 060,55000 MGA
1000 MUR96 121,10000 MGA
2000 MUR192 242,20000 MGA
5000 MUR480 605,50000 MGA
10000 MUR961 211,00000 MGA
Обменные курсы Малагасийский ариари / Маврикийская рупия
1 MGA0,01040 MUR
5 MGA0,05202 MUR
10 MGA0,10403 MUR
20 MGA0,20807 MUR
50 MGA0,52017 MUR
100 MGA1,04035 MUR
250 MGA2,60088 MUR
500 MGA5,20175 MUR
1000 MGA10,40350 MUR
2000 MGA20,80700 MUR
5000 MGA52,01750 MUR
10000 MGA104,03500 MUR