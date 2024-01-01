1 маврикийская рупия в малагасийские ариари
Сконвертируйте MUR в MGA по реальному обменному курсу
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|1 MUR в MGA
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|96,4424
|96,9126
|Низкий
|91,1422
|91,1422
|В среднем
|93,7775
|94,3197
|Изменить
|2.40%
|4.23%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к MGA
За последние 30 дней максимальный курс MUR к MGA составил 96,4424, а минимальный — 91,1422. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 93,7775. Изменение курса MUR к MGA в процентном соотношении составило 2.40.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к MGA составил 96,9126, а минимальный — 91,1422. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 94,3197. Изменение курса MUR к MGA в процентном соотношении составило 4.23.
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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в малагасийские ариари
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и MGA из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в MGA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Маврикийская рупия / Малагасийский ариари
|1 MUR
|96,12110 MGA
|5 MUR
|480,60550 MGA
|10 MUR
|961,21100 MGA
|20 MUR
|1 922,42200 MGA
|50 MUR
|4 806,05500 MGA
|100 MUR
|9 612,11000 MGA
|250 MUR
|24 030,27500 MGA
|500 MUR
|48 060,55000 MGA
|1000 MUR
|96 121,10000 MGA
|2000 MUR
|192 242,20000 MGA
|5000 MUR
|480 605,50000 MGA
|10000 MUR
|961 211,00000 MGA