1 маврикийская рупия в иорданские динары

Сконвертируйте MUR в JOD по реальному обменному курсу

1 mur
0,015 jod

₨1,000 MUR = JD0,01516 JOD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01520,0154
Низкий0,01440,0144
В среднем0,01480,0150
Изменить2.38%1.49%
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Соотношение 1 MUR к JOD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к JOD составил 0,0152, а минимальный — 0,0144. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0148. Изменение курса MUR к JOD в процентном соотношении составило 2.38.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к JOD составил 0,0154, а минимальный — 0,0144. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0150. Изменение курса MUR к JOD в процентном соотношении составило 1.49.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Иорданский динар
1 MUR0,01516 JOD
5 MUR0,07582 JOD
10 MUR0,15165 JOD
20 MUR0,30329 JOD
50 MUR0,75823 JOD
100 MUR1,51646 JOD
250 MUR3,79115 JOD
500 MUR7,58230 JOD
1000 MUR15,16460 JOD
2000 MUR30,32920 JOD
5000 MUR75,82300 JOD
10000 MUR151,64600 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Маврикийская рупия
1 JOD65,94280 MUR
5 JOD329,71400 MUR
10 JOD659,42800 MUR
20 JOD1 318,85600 MUR
50 JOD3 297,14000 MUR
100 JOD6 594,28000 MUR
250 JOD16 485,70000 MUR
500 JOD32 971,40000 MUR
1000 JOD65 942,80000 MUR
2000 JOD131 885,60000 MUR
5000 JOD329 714,00000 MUR
10000 JOD659 428,00000 MUR