50 маврикийских рупий в ботсванские пулы

Сконвертируйте MUR в BWP по реальному обменному курсу

50 mur
14,47 bwp

₨1,000 MUR = P0,2894 BWP

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в BWPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,29090,2992
Низкий0,27490,2749
В среднем0,28360,2883
Изменить2.20%-0.93%
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Соотношение 1 MUR к BWP

За последние 30 дней максимальный курс MUR к BWP составил 0,2909, а минимальный — 0,2749. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2836. Изменение курса MUR к BWP в процентном соотношении составило 2.20.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к BWP составил 0,2992, а минимальный — 0,2749. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2883. Изменение курса MUR к BWP в процентном соотношении составило -0.93.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Ботсванская пула
1 MUR0,28940 BWP
5 MUR1,44698 BWP
10 MUR2,89396 BWP
20 MUR5,78792 BWP
50 MUR14,46980 BWP
100 MUR28,93960 BWP
250 MUR72,34900 BWP
500 MUR144,69800 BWP
1000 MUR289,39600 BWP
2000 MUR578,79200 BWP
5000 MUR1 446,98000 BWP
10000 MUR2 893,96000 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Маврикийская рупия
1 BWP3,45547 MUR
5 BWP17,27735 MUR
10 BWP34,55470 MUR
20 BWP69,10940 MUR
50 BWP172,77350 MUR
100 BWP345,54700 MUR
250 BWP863,86750 MUR
500 BWP1 727,73500 MUR
1000 BWP3 455,47000 MUR
2000 BWP6 910,94000 MUR
5000 BWP17 277,35000 MUR
10000 BWP34 554,70000 MUR