1 ботсванская пула в маврикийские рупии

Сконвертируйте BWP в MUR по реальному обменному курсу

1 bwp
3,45 mur

P1,000 BWP = ₨3,452 MUR

Среднерыночный курс в 21:25
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1 BWP в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,63833,6383
Низкий3,43813,3426
В среднем3,52793,4697
Изменить-0.65%0.83%
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Соотношение 1 BWP к MUR

За последние 30 дней максимальный курс BWP к MUR составил 3,6383, а минимальный — 3,4381. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,5279. Изменение курса BWP к MUR в процентном соотношении составило -0.65.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к MUR составил 3,6383, а минимальный — 3,3426. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,4697. Изменение курса BWP к MUR в процентном соотношении составило 0.83.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2840,9181,3441,3711,6590,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,90811,4641,4921,8060,8411,625
1 SGD0,74413,5990,68311,0191,2340,5751,11

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванская пула

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Маврикийская рупия
1 BWP3,45171 MUR
5 BWP17,25855 MUR
10 BWP34,51710 MUR
20 BWP69,03420 MUR
50 BWP172,58550 MUR
100 BWP345,17100 MUR
250 BWP862,92750 MUR
500 BWP1 725,85500 MUR
1000 BWP3 451,71000 MUR
2000 BWP6 903,42000 MUR
5000 BWP17 258,55000 MUR
10000 BWP34 517,10000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Ботсванская пула
1 MUR0,28971 BWP
5 MUR1,44856 BWP
10 MUR2,89711 BWP
20 MUR5,79422 BWP
50 MUR14,48555 BWP
100 MUR28,97110 BWP
250 MUR72,42775 BWP
500 MUR144,85550 BWP
1000 MUR289,71100 BWP
2000 MUR579,42200 BWP
5000 MUR1 448,55500 BWP
10000 MUR2 897,11000 BWP