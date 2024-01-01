100 маврикийских рупий в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте MUR в AED по реальному обменному курсу

100 mur
7,86 aed

₨1,000 MUR = د.إ0,07861 AED

Среднерыночный курс в 13:04
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1 MUR в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07890,0801
Низкий0,07470,0747
В среднем0,07690,0778
Изменить2.41%1.48%
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Соотношение 1 MUR к AED

За последние 30 дней максимальный курс MUR к AED составил 0,0789, а минимальный — 0,0747. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0769. Изменение курса MUR к AED в процентном соотношении составило 2.41.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к AED составил 0,0801, а минимальный — 0,0747. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0778. Изменение курса MUR к AED в процентном соотношении составило 1.48.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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MUR в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Дирхам ОАЭ
1 MUR0,07861 AED
5 MUR0,39303 AED
10 MUR0,78605 AED
20 MUR1,57211 AED
50 MUR3,93027 AED
100 MUR7,86053 AED
250 MUR19,65133 AED
500 MUR39,30265 AED
1000 MUR78,60530 AED
2000 MUR157,21060 AED
5000 MUR393,02650 AED
10000 MUR786,05300 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Маврикийская рупия
1 AED12,72180 MUR
5 AED63,60900 MUR
10 AED127,21800 MUR
20 AED254,43600 MUR
50 AED636,09000 MUR
100 AED1 272,18000 MUR
250 AED3 180,45000 MUR
500 AED6 360,90000 MUR
1000 AED12 721,80000 MUR
2000 AED25 443,60000 MUR
5000 AED63 609,00000 MUR
10000 AED127 218,00000 MUR