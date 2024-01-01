10 дирхамов ОАЭ в маврикийские рупии

Сконвертируйте AED в MUR по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ₨12,64 MUR

Среднерыночный курс в 15:01
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График изменения обменного курса AED к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 AED в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий12,653512,6904
Низкий12,479612,4199
В среднем12,569212,5628
Изменение0.67%-0.08%
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Соотношение 1 AED к MUR

За последние 30 дней максимальный курс AED к MUR составил 12,6535, а минимальный — 12,4796. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,5692. Изменение курса AED к MUR в процентном соотношении составило 0.67.

За последние 90 дней максимальный курс AED к MUR составил 12,6904, а минимальный — 12,4199. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,5628. Изменение курса AED к MUR в процентном соотношении составило -0.08.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Маврикийская рупия
1 AED12,63780 MUR
5 AED63,18900 MUR
10 AED126,37800 MUR
20 AED252,75600 MUR
50 AED631,89000 MUR
100 AED1 263,78000 MUR
250 AED3 159,45000 MUR
500 AED6 318,90000 MUR
1000 AED12 637,80000 MUR
2000 AED25 275,60000 MUR
5000 AED63 189,00000 MUR
10000 AED126 378,00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Дирхам ОАЭ
1 MUR0,07913 AED
5 MUR0,39564 AED
10 MUR0,79128 AED
20 MUR1,58256 AED
50 MUR3,95639 AED
100 MUR7,91278 AED
250 MUR19,78195 AED
500 MUR39,56390 AED
1000 MUR79,12780 AED
2000 MUR158,25560 AED
5000 MUR395,63900 AED
10000 MUR791,27800 AED