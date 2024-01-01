История обменного курса дирхам ОАЭ–маврикийские рупии

Обменный курс дирхама ОАЭ/маврикийские рупии сейчас составляет 12,638, отражая изменение в размере -0.136% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.005% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 12,681, и минимумом, равным 12,480, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.908%.