20 000 южнокорейских вон в гондурасские лемпиры

Сконвертируйте KRW в HNL по реальному обменному курсу

₩1,000 KRW = L0,01801 HNL

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса KRW к HNL

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

HNL
1 KRW в HNLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01840,0190
Низкий0,01800,0180
В среднем0,01820,0185
Изменение-2.35%-0.50%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 KRW к HNL

За последние 30 дней максимальный курс KRW к HNL составил 0,0184, а минимальный — 0,0180. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0182. Изменение курса KRW к HNL в процентном соотношении составило -2.35.

За последние 90 дней максимальный курс KRW к HNL составил 0,0190, а минимальный — 0,0180. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0185. Изменение курса KRW к HNL в процентном соотношении составило -0.50.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график KRW к HNL

Популярные валюты

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9331,3911,5190,77484,3891,3257,185
1 EUR1,07211,4911,6280,8390,4571,4217,701
1 CAD0,7190,67111,0920,55660,6680,9535,165
1 AUD0,6580,6140,91610,5155,5580,8724,73

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из южнокорейских вон в гондурасские лемпиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KRW из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KRW в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для южнокорейских вон

KRW в USD

KRW в EUR

KRW в CAD

KRW в AUD

KRW в GBP

KRW в INR

KRW в SGD

KRW в CNY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Южно-Корейский вон / Гондурасская лемпира
1 KRW0,01801 HNL
5 KRW0,09003 HNL
10 KRW0,18005 HNL
20 KRW0,36011 HNL
50 KRW0,90026 HNL
100 KRW1,80053 HNL
250 KRW4,50133 HNL
500 KRW9,00265 HNL
1000 KRW18,00530 HNL
2000 KRW36,01060 HNL
5000 KRW90,02650 HNL
10000 KRW180,05300 HNL
20000 KRW360,10600 HNL
30000 KRW540,15900 HNL
40000 KRW720,21200 HNL
50000 KRW900,26500 HNL
Обменные курсы Гондурасская лемпира / Южно-Корейский вон
1 HNL55,53920 KRW
5 HNL277,69600 KRW
10 HNL555,39200 KRW
20 HNL1 110,78400 KRW
50 HNL2 776,96000 KRW
100 HNL5 553,92000 KRW
250 HNL13 884,80000 KRW
500 HNL27 769,60000 KRW
1000 HNL55 539,20000 KRW
2000 HNL111 078,40000 KRW
5000 HNL277 696,00000 KRW
10000 HNL555 392,00000 KRW