История обменного курса японская иена–уругвайские песо

Обменный курс японские иены/уругвайские песо сейчас составляет 0,276, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.571% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/уругвайские песо колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,277, и минимумом, равным 0,269, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.130%.