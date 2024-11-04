История обменного курса японская иена–тонганские паанги

Обменный курс японские иены/тонганские паанги сейчас составляет 0,015, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.380% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/тонганские паанги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,016, и минимумом, равным 0,015, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -2.124%.