История обменного курса японская иена–таджикские сомони

Обменный курс японские иены/таджикские сомони сейчас составляет 0,070, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.485% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/таджикские сомони колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,071, и минимумом, равным 0,069, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.929%.