История обменного курса японская иена–тайские баты

Обменный курс японские иены/тайские баты сейчас составляет 0,224, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.090% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/тайские баты колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,225, и минимумом, равным 0,220, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.556%.