История обменного курса японская иена–суринамские доллары

Обменный курс японские иены/суринамские доллары сейчас составляет 0,229, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.562% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/суринамские доллары колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,230, и минимумом, равным 0,223, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.339%.