История обменного курса японская иена–сьерра-леонские леоне

Обменный курс японские иены/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 149,070, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.578% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 151,322, и минимумом, равным 146,860, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.326%.