История обменного курса японская иена–шведские кроны

Обменный курс японские иены/шведские кроны сейчас составляет 0,071, отражая изменение в размере -0.117% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.882% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/шведские кроны колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,071, и минимумом, равным 0,070, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.469%.