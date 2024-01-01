История обменного курса японская иена–сербские динары

Обменный курс японские иены/сербские динары сейчас составляет 0,715, отражая изменение в размере -0.092% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.262% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/сербские динары колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,716, и минимумом, равным 0,704, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.729%.