История обменного курса японская иена–польские злотые

Обменный курс японские иены/польские злотые сейчас составляет 0,026, отражая изменение в размере -0.207% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.412% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/польские злотые колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,026, и минимумом, равным 0,026, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.452%.