История обменного курса японская иена–кины Папуа-Новой Гвинеи

Обменный курс японские иены/кины Папуа-Новой Гвинеи сейчас составляет 0,026, отражая изменение в размере -0.082% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.401% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/кины Папуа-Новой Гвинеи колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,026, и минимумом, равным 0,026, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.931%.