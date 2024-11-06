История обменного курса японская иена–мавританские угии

Обменный курс японские иены/мавританские угии сейчас составляет 0,261, отражая изменение в размере -0.082% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.344% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/мавританские угии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,263, и минимумом, равным 0,256, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.929%.