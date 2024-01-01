История обменного курса японская иена–малагасийские ариари

Обменный курс японские иены/малагасийские ариари сейчас составляет 30,254, отражая изменение в размере -0.082% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.322% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 30,438, и минимумом, равным 29,816, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.929%.