История обменного курса японская иена–марокканские дирхамы

Обменный курс японские иены/марокканские дирхамы сейчас составляет 0,065, отражая изменение в размере -0.082% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.908% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,065, и минимумом, равным 0,063, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.040%.