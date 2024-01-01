История обменного курса японская иена–индонезийские рупии

Обменный курс японские иены/индонезийские рупии сейчас составляет 102,667, отражая изменение в размере 0.030% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.095% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 103,939, и минимумом, равным 101,997, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.929%.