История обменного курса японская иена–ганские седи

Обменный курс японские иены/ганские седи сейчас составляет 0,108, отражая изменение в размере 0.030% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.869% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/ганские седи колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,109, и минимумом, равным 0,107, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.929%.