История обменного курса японская иена–гернсийские фунты

Обменный курс японские иены/гернсийские фунты сейчас составляет 0,005, отражая изменение в размере -0.021% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.230% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/гернсийские фунты колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 0,005, и минимумом, равным 0,005, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.534%.