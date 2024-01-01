1 тысяча фунтов Джерси в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
Сконвертируйте JEP в BAM по реальному обменному курсу
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|1 JEP в BAM
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|2,3297
|2,3297
|Низкий
|2,3033
|2,2672
|В среднем
|2,3155
|2,2996
|Изменить
|0.25%
|2.21%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 JEP к BAM
За последние 30 дней максимальный курс JEP к BAM составил 2,3297, а минимальный — 2,3033. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,3155. Изменение курса JEP к BAM в процентном соотношении составило 0.25.
За последние 90 дней максимальный курс JEP к BAM составил 2,3297, а минимальный — 2,2672. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,2996. Изменение курса JEP к BAM в процентном соотношении составило 2.21.
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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фунт Джерси / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
|1 JEP
|2,32068 BAM
|5 JEP
|11,60340 BAM
|10 JEP
|23,20680 BAM
|20 JEP
|46,41360 BAM
|50 JEP
|116,03400 BAM
|100 JEP
|232,06800 BAM
|250 JEP
|580,17000 BAM
|500 JEP
|1 160,34000 BAM
|1000 JEP
|2 320,68000 BAM
|2000 JEP
|4 641,36000 BAM
|5000 JEP
|11 603,40000 BAM
|10000 JEP
|23 206,80000 BAM
|Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Фунт Джерси
|1 BAM
|0,43091 JEP
|5 BAM
|2,15454 JEP
|10 BAM
|4,30908 JEP
|20 BAM
|8,61816 JEP
|50 BAM
|21,54540 JEP
|100 BAM
|43,09080 JEP
|250 BAM
|107,72700 JEP
|500 BAM
|215,45400 JEP
|1000 BAM
|430,90800 JEP
|2000 BAM
|861,81600 JEP
|5000 BAM
|2 154,54000 JEP
|10000 BAM
|4 309,08000 JEP