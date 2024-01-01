2 000 исландских крон в сейшельские рупии
Сконвертируйте ISK в SCR по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 ISK в SCR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1092
|0,1092
|Низкий
|0,0978
|0,0944
|В среднем
|0,1015
|0,0996
|Изменить
|3.93%
|6.05%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к SCR
За последние 30 дней максимальный курс ISK к SCR составил 0,1092, а минимальный — 0,0978. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1015. Изменение курса ISK к SCR в процентном соотношении составило 3.93.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к SCR составил 0,1092, а минимальный — 0,0944. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0996. Изменение курса ISK к SCR в процентном соотношении составило 6.05.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в сейшельские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Сейшельская рупия / Исландская крона
|1 SCR
|9,75766 ISK
|5 SCR
|48,78830 ISK
|10 SCR
|97,57660 ISK
|20 SCR
|195,15320 ISK
|50 SCR
|487,88300 ISK
|100 SCR
|975,76600 ISK
|250 SCR
|2 439,41500 ISK
|500 SCR
|4 878,83000 ISK
|1000 SCR
|9 757,66000 ISK
|2000 SCR
|19 515,32000 ISK
|5000 SCR
|48 788,30000 ISK
|10000 SCR
|97 576,60000 ISK