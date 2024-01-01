5 исландских крон в сейшельские рупии

Сконвертируйте ISK в SCR по реальному обменному курсу

5 isk
0,51 scr

kr1,000 ISK = ₨0,1025 SCR

Среднерыночный курс в 20:59
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1 ISK в SCRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10920,1092
Низкий0,09780,0944
В среднем0,10150,0996
Изменить3.93%6.05%
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Соотношение 1 ISK к SCR

За последние 30 дней максимальный курс ISK к SCR составил 0,1092, а минимальный — 0,0978. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1015. Изменение курса ISK к SCR в процентном соотношении составило 3.93.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к SCR составил 0,1092, а минимальный — 0,0944. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0996. Изменение курса ISK к SCR в процентном соотношении составило 6.05.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Сейшельская рупия
1 ISK0,10248 SCR
5 ISK0,51242 SCR
10 ISK1,02484 SCR
20 ISK2,04968 SCR
50 ISK5,12420 SCR
100 ISK10,24840 SCR
250 ISK25,62100 SCR
500 ISK51,24200 SCR
1000 ISK102,48400 SCR
2000 ISK204,96800 SCR
5000 ISK512,42000 SCR
10000 ISK1 024,84000 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Исландская крона
1 SCR9,75766 ISK
5 SCR48,78830 ISK
10 SCR97,57660 ISK
20 SCR195,15320 ISK
50 SCR487,88300 ISK
100 SCR975,76600 ISK
250 SCR2 439,41500 ISK
500 SCR4 878,83000 ISK
1000 SCR9 757,66000 ISK
2000 SCR19 515,32000 ISK
5000 SCR48 788,30000 ISK
10000 SCR97 576,60000 ISK