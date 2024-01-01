20 исландских крон в камбоджийские риели

Сконвертируйте ISK в KHR по реальному обменному курсу

20 isk
597,19 khr

kr1,000 ISK = ៛29,86 KHR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий30,053030,0530
Низкий29,488028,7636
В среднем29,767129,5060
Изменить0.82%3.81%
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Соотношение 1 ISK к KHR

За последние 30 дней максимальный курс ISK к KHR составил 30,0530, а минимальный — 29,4880. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 29,7671. Изменение курса ISK к KHR в процентном соотношении составило 0.82.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к KHR составил 30,0530, а минимальный — 28,7636. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 29,5060. Изменение курса ISK к KHR в процентном соотношении составило 3.81.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Камбоджийский риель
1 ISK29,85930 KHR
5 ISK149,29650 KHR
10 ISK298,59300 KHR
20 ISK597,18600 KHR
50 ISK1 492,96500 KHR
100 ISK2 985,93000 KHR
250 ISK7 464,82500 KHR
500 ISK14 929,65000 KHR
1000 ISK29 859,30000 KHR
2000 ISK59 718,60000 KHR
5000 ISK149 296,50000 KHR
10000 ISK298 593,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Исландская крона
1 KHR0,03349 ISK
5 KHR0,16745 ISK
10 KHR0,33490 ISK
20 KHR0,66981 ISK
50 KHR1,67452 ISK
100 KHR3,34904 ISK
250 KHR8,37260 ISK
500 KHR16,74520 ISK
1000 KHR33,49040 ISK
2000 KHR66,98080 ISK
5000 KHR167,45200 ISK
10000 KHR334,90400 ISK