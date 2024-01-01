5 исландских крон в камбоджийские риели
Сконвертируйте ISK в KHR по реальному обменному курсу
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|1 ISK в KHR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|30,0530
|30,0530
|Низкий
|29,4880
|28,7636
|В среднем
|29,7671
|29,5060
|Изменить
|0.82%
|3.81%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к KHR
За последние 30 дней максимальный курс ISK к KHR составил 30,0530, а минимальный — 29,4880. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 29,7671. Изменение курса ISK к KHR в процентном соотношении составило 0.82.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к KHR составил 30,0530, а минимальный — 28,7636. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 29,5060. Изменение курса ISK к KHR в процентном соотношении составило 3.81.
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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в камбоджийские риели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Исландская крона / Камбоджийский риель
|1 ISK
|29,85930 KHR
|5 ISK
|149,29650 KHR
|10 ISK
|298,59300 KHR
|20 ISK
|597,18600 KHR
|50 ISK
|1 492,96500 KHR
|100 ISK
|2 985,93000 KHR
|250 ISK
|7 464,82500 KHR
|500 ISK
|14 929,65000 KHR
|1000 ISK
|29 859,30000 KHR
|2000 ISK
|59 718,60000 KHR
|5000 ISK
|149 296,50000 KHR
|10000 ISK
|298 593,00000 KHR