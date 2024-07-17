История обменного курса исландская крона–камбоджийские риели

Обменный курс исландская крона/камбоджийские риели сейчас составляет 29,859, отражая изменение в размере -0.127% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.400% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 30,120, и минимумом, равным 29,851, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.374% увеличение стоимости.