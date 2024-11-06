История обменного курса камбоджийский риель–исландские кроны

Обменный курс камбоджийских риеля/исландские кроны сейчас составляет 0,034, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.135% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/исландские кроны колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,034, и минимумом, равным 0,034, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.881%.