20 израильских новых шекелей в бермудские доллары

Сконвертируйте ILS в BMD по реальному обменному курсу

20 ils
5,49 bmd

₪1,000 ILS = $0,2745 BMD

Среднерыночный курс в 13:58
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1 ILS в BMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,27800,2780
Низкий0,26490,2630
В среднем0,27020,2694
Изменить2.03%3.38%
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Соотношение 1 ILS к BMD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к BMD составил 0,2780, а минимальный — 0,2649. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2702. Изменение курса ILS к BMD в процентном соотношении составило 2.03.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к BMD составил 0,2780, а минимальный — 0,2630. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2694. Изменение курса ILS к BMD в процентном соотношении составило 3.38.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08891,1211,4941,6260,96819,458
1 GBP1,18711,292108,1871,7741,9311,14923,102
1 USD0,9190,774183,7171,3721,4940,88917,877
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Бермудский доллар
1 ILS0,27447 BMD
5 ILS1,37237 BMD
10 ILS2,74473 BMD
20 ILS5,48946 BMD
50 ILS13,72365 BMD
100 ILS27,44730 BMD
250 ILS68,61825 BMD
500 ILS137,23650 BMD
1000 ILS274,47300 BMD
2000 ILS548,94600 BMD
5000 ILS1 372,36500 BMD
10000 ILS2 744,73000 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Израильский новый шекель
1 BMD3,64335 ILS
5 BMD18,21675 ILS
10 BMD36,43350 ILS
20 BMD72,86700 ILS
50 BMD182,16750 ILS
100 BMD364,33500 ILS
250 BMD910,83750 ILS
500 BMD1 821,67500 ILS
1000 BMD3 643,35000 ILS
2000 BMD7 286,70000 ILS
5000 BMD18 216,75000 ILS
10000 BMD36 433,50000 ILS