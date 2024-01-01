100 индонезийских рупий в казахстанские тенге
Сконвертируйте IDR в KZT по реальному обменному курсу
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|1 IDR в KZT
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0295
|0,0295
|Низкий
|0,0281
|0,0272
|В среднем
|0,0290
|0,0280
|Изменить
|4.61%
|6.99%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к KZT
За последние 30 дней максимальный курс IDR к KZT составил 0,0295, а минимальный — 0,0281. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0290. Изменение курса IDR к KZT в процентном соотношении составило 4.61.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к KZT составил 0,0295, а минимальный — 0,0272. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0280. Изменение курса IDR к KZT в процентном соотношении составило 6.99.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в казахстанские тенге
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Казахстанский тенге / Индонезийская рупия
|1 KZT
|34,02580 IDR
|5 KZT
|170,12900 IDR
|10 KZT
|340,25800 IDR
|20 KZT
|680,51600 IDR
|50 KZT
|1 701,29000 IDR
|100 KZT
|3 402,58000 IDR
|250 KZT
|8 506,45000 IDR
|500 KZT
|17 012,90000 IDR
|1000 KZT
|34 025,80000 IDR
|2000 KZT
|68 051,60000 IDR
|5000 KZT
|170 129,00000 IDR
|10000 KZT
|340 258,00000 IDR