История обменного курса индонезийская рупия–казахстанские тенге

Обменный курс индонезийская рупия/казахстанские тенге сейчас составляет 0,029, отражая изменение в размере -0.540% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.005% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,030, и минимумом, равным 0,029, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.330% увеличение стоимости.