10 тысяч индонезийских рупий в казахстанские тенге

Сконвертируйте IDR в KZT по реальному обменному курсу

10 000 idr
293,89 kzt

Rp1,000 IDR = ₸0,02939 KZT

Среднерыночный курс в 11:37
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1 IDR в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02950,0295
Низкий0,02810,0272
В среднем0,02900,0280
Изменить4.61%6.99%
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Соотношение 1 IDR к KZT

За последние 30 дней максимальный курс IDR к KZT составил 0,0295, а минимальный — 0,0281. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0290. Изменение курса IDR к KZT в процентном соотношении составило 4.61.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к KZT составил 0,0295, а минимальный — 0,0272. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0280. Изменение курса IDR к KZT в процентном соотношении составило 6.99.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6660,9181,3441,4931,3710,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,10311,4641,6261,4930,8438,504
1 SGD0,74462,230,68311,1111,020,5765,809

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

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IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Казахстанский тенге
1 IDR0,02939 KZT
5 IDR0,14695 KZT
10 IDR0,29389 KZT
20 IDR0,58779 KZT
50 IDR1,46947 KZT
100 IDR2,93894 KZT
250 IDR7,34735 KZT
500 IDR14,69470 KZT
1000 IDR29,38940 KZT
2000 IDR58,77880 KZT
5000 IDR146,94700 KZT
10000 IDR293,89400 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Индонезийская рупия
1 KZT34,02580 IDR
5 KZT170,12900 IDR
10 KZT340,25800 IDR
20 KZT680,51600 IDR
50 KZT1 701,29000 IDR
100 KZT3 402,58000 IDR
250 KZT8 506,45000 IDR
500 KZT17 012,90000 IDR
1000 KZT34 025,80000 IDR
2000 KZT68 051,60000 IDR
5000 KZT170 129,00000 IDR
10000 KZT340 258,00000 IDR