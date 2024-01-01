1 индонезийская рупия в камбоджийские риели

Сконвертируйте IDR в KHR по реальному обменному курсу

1 idr
0,25 khr

Rp1,000 IDR = ៛0,2538 KHR

Среднерыночный курс в 11:22
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 IDR в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,25510,2560
Низкий0,25040,2498
В среднем0,25230,2526
Изменить0.84%1.58%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IDR к KHR

За последние 30 дней максимальный курс IDR к KHR составил 0,2551, а минимальный — 0,2504. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2523. Изменение курса IDR к KHR в процентном соотношении составило 0.84.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к KHR составил 0,2560, а минимальный — 0,2498. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2526. Изменение курса IDR к KHR в процентном соотношении составило 1.58.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6660,9181,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,11211,4641,6261,4930,8438,504
1 SGD0,74462,2260,68311,1111,020,5755,808

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Камбоджийский риель
1 IDR0,25383 KHR
5 IDR1,26915 KHR
10 IDR2,53830 KHR
20 IDR5,07660 KHR
50 IDR12,69150 KHR
100 IDR25,38300 KHR
250 IDR63,45750 KHR
500 IDR126,91500 KHR
1000 IDR253,83000 KHR
2000 IDR507,66000 KHR
5000 IDR1 269,15000 KHR
10000 IDR2 538,30000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Индонезийская рупия
1 KHR3,93965 IDR
5 KHR19,69825 IDR
10 KHR39,39650 IDR
20 KHR78,79300 IDR
50 KHR196,98250 IDR
100 KHR393,96500 IDR
250 KHR984,91250 IDR
500 KHR1 969,82500 IDR
1000 KHR3 939,65000 IDR
2000 KHR7 879,30000 IDR
5000 KHR19 698,25000 IDR
10000 KHR39 396,50000 IDR