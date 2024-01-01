2 000 индонезийских рупий в камбоджийские риели
Сконвертируйте IDR в KHR по реальному обменному курсу
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|1 IDR в KHR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2551
|0,2560
|Низкий
|0,2504
|0,2498
|В среднем
|0,2523
|0,2526
|Изменить
|0.84%
|1.58%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к KHR
За последние 30 дней максимальный курс IDR к KHR составил 0,2551, а минимальный — 0,2504. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2523. Изменение курса IDR к KHR в процентном соотношении составило 0.84.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к KHR составил 0,2560, а минимальный — 0,2498. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2526. Изменение курса IDR к KHR в процентном соотношении составило 1.58.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в камбоджийские риели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Камбоджийский риель / Индонезийская рупия
|1 KHR
|3,93965 IDR
|5 KHR
|19,69825 IDR
|10 KHR
|39,39650 IDR
|20 KHR
|78,79300 IDR
|50 KHR
|196,98250 IDR
|100 KHR
|393,96500 IDR
|250 KHR
|984,91250 IDR
|500 KHR
|1 969,82500 IDR
|1000 KHR
|3 939,65000 IDR
|2000 KHR
|7 879,30000 IDR
|5000 KHR
|19 698,25000 IDR
|10000 KHR
|39 396,50000 IDR