Египетские фунты в узбекские сомы

Сконвертируйте EGP в UZS по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = so'm260,0 UZS

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к UZS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UZS
1 EGP в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий263,4840264,3350
Низкий259,6300255,5850
В среднем262,3821261,6870
Изменение-1.13%1.34%
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Соотношение 1 EGP к UZS

За последние 30 дней максимальный курс EGP к UZS составил 263,4840, а минимальный — 259,6300. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 262,3821. Изменение курса EGP к UZS в процентном соотношении составило -1.13.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к UZS составил 264,3350, а минимальный — 255,5850. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 261,6870. Изменение курса EGP к UZS в процентном соотношении составило 1.34.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в EUR

EGP в CAD

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EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Узбекский сом
1 EGP259,97100 UZS
5 EGP1 299,85500 UZS
10 EGP2 599,71000 UZS
20 EGP5 199,42000 UZS
50 EGP12 998,55000 UZS
100 EGP25 997,10000 UZS
250 EGP64 992,75000 UZS
500 EGP129 985,50000 UZS
1000 EGP259 971,00000 UZS
2000 EGP519 942,00000 UZS
5000 EGP1 299 855,00000 UZS
10000 EGP2 599 710,00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Египетский фунт
1 UZS0,00385 EGP
5 UZS0,01923 EGP
10 UZS0,03847 EGP
20 UZS0,07693 EGP
50 UZS0,19233 EGP
100 UZS0,38466 EGP
250 UZS0,96165 EGP
500 UZS1,92330 EGP
1000 UZS3,84659 EGP
2000 UZS7,69318 EGP
5000 UZS19,23295 EGP
10000 UZS38,46590 EGP