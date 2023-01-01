جنيه مصري إلى سوم أوزبكستاني

تحويل EGP إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٣٩٤٬١٧٩ uzs

1.00000 EGP = 394.17900 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 UZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.48411.439391.663780.964118.213
1GBP1.1535411.22955102.0691.660381.919221.1121221.0093
1USD0.93820.813306183.01351.35041.560910.904517.087
1INR0.01130150.009797270.012046210.01626720.01880310.01089580.205834

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Uzbekistan Som
1 EGP394.17900 UZS
5 EGP1970.89500 UZS
10 EGP3941.79000 UZS
20 EGP7883.58000 UZS
50 EGP19708.95000 UZS
100 EGP39417.90000 UZS
250 EGP98544.75000 UZS
500 EGP197089.50000 UZS
1000 EGP394179.00000 UZS
2000 EGP788358.00000 UZS
5000 EGP1970895.00000 UZS
10000 EGP3941790.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / جنيه مصري
1 UZS0.00254 EGP
5 UZS0.01268 EGP
10 UZS0.02537 EGP
20 UZS0.05074 EGP
50 UZS0.12685 EGP
100 UZS0.25369 EGP
250 UZS0.63423 EGP
500 UZS1.26846 EGP
1000 UZS2.53692 EGP
2000 UZS5.07384 EGP
5000 UZS12.68460 EGP
10000 UZS25.36920 EGP