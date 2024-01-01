Египетские фунты в угандийские шиллинги

Сконвертируйте EGP в UGX по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = Ush74,24 UGX

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к UGX

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UGX
1 EGP в UGXПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий75,529476,8783
Низкий74,244674,2446
В среднем75,131275,9116
Изменение-1.69%-1.88%
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Соотношение 1 EGP к UGX

За последние 30 дней максимальный курс EGP к UGX составил 75,5294, а минимальный — 74,2446. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 75,1312. Изменение курса EGP к UGX в процентном соотношении составило -1.69.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к UGX составил 76,8783, а минимальный — 74,2446. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 75,9116. Изменение курса EGP к UGX в процентном соотношении составило -1.88.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Угандийский шиллинг
1 EGP74,24460 UGX
5 EGP371,22300 UGX
10 EGP742,44600 UGX
20 EGP1 484,89200 UGX
50 EGP3 712,23000 UGX
100 EGP7 424,46000 UGX
250 EGP18 561,15000 UGX
500 EGP37 122,30000 UGX
1000 EGP74 244,60000 UGX
2000 EGP148 489,20000 UGX
5000 EGP371 223,00000 UGX
10000 EGP742 446,00000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Египетский фунт
1 UGX0,01347 EGP
5 UGX0,06735 EGP
10 UGX0,13469 EGP
20 UGX0,26938 EGP
50 UGX0,67345 EGP
100 UGX1,34690 EGP
250 UGX3,36725 EGP
500 UGX6,73450 EGP
1000 UGX13,46900 EGP
2000 UGX26,93800 EGP
5000 UGX67,34500 EGP
10000 UGX134,69000 EGP