جنيه مصري إلى شلن أوغندي

تحويل EGP إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٢١٬٤٢٣ ugx

1.00000 EGP = 121.42300 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.48411.439391.663780.964118.213
1GBP1.1535411.22955102.0691.660381.919221.1121221.0093
1USD0.93820.813306183.01351.35041.560910.904517.087
1INR0.01130150.009797270.012046210.01626720.01880310.01089580.205834

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / شلن أوغندي
1 EGP121.42300 UGX
5 EGP607.11500 UGX
10 EGP1214.23000 UGX
20 EGP2428.46000 UGX
50 EGP6071.15000 UGX
100 EGP12142.30000 UGX
250 EGP30355.75000 UGX
500 EGP60711.50000 UGX
1000 EGP121423.00000 UGX
2000 EGP242846.00000 UGX
5000 EGP607115.00000 UGX
10000 EGP1214230.00000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / جنيه مصري
1 UGX0.00824 EGP
5 UGX0.04118 EGP
10 UGX0.08236 EGP
20 UGX0.16471 EGP
50 UGX0.41178 EGP
100 UGX0.82357 EGP
250 UGX2.05892 EGP
500 UGX4.11784 EGP
1000 UGX8.23569 EGP
2000 UGX16.47138 EGP
5000 UGX41.17845 EGP
10000 UGX82.35690 EGP