1 тысяча египетских фунтов в брунейские доллары

Сконвертируйте EGP в BND по реальному обменному курсу

1 000 egp
43,29 bnd

1.00000 EGP = 0.04329 BND

Среднерыночный курс в 04:11
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.92771.347550.7929271.5365783.02543.6729530.5161
1 EUR1.0779511.452590.854751.6563589.49723.9592632.8948
1 CAD0.7420870.68842510.5884211.1402761.61212.7256522.6456
1 GBP1.261151.169931.6994611.93785104.7074.6321438.4854

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетских фунтов

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Брунейский доллар
1 EGP0.04329 BND
5 EGP0.21647 BND
10 EGP0.43294 BND
20 EGP0.86588 BND
50 EGP2.16469 BND
100 EGP4.32938 BND
250 EGP10.82345 BND
500 EGP21.64690 BND
1000 EGP43.29380 BND
2000 EGP86.58760 BND
5000 EGP216.46900 BND
10000 EGP432.93800 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Египетский фунт
1 BND23.09800 EGP
5 BND115.49000 EGP
10 BND230.98000 EGP
20 BND461.96000 EGP
50 BND1154.90000 EGP
100 BND2309.80000 EGP
250 BND5774.50000 EGP
500 BND11549.00000 EGP
1000 BND23098.00000 EGP
2000 BND46196.00000 EGP
5000 BND115490.00000 EGP
10000 BND230980.00000 EGP