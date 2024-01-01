Доминиканские песо в казахстанские тенге

Сконвертируйте DOP в KZT по реальному обменному курсу

$1,000 DOP = ₸8,174 KZT

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса DOP к KZT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KZT
1 DOP в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий8,20548,2054
Низкий8,02197,9499
В среднем8,10058,0502
Изменение-0.38%1.97%
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Соотношение 1 DOP к KZT

За последние 30 дней максимальный курс DOP к KZT составил 8,2054, а минимальный — 8,0219. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,1005. Изменение курса DOP к KZT в процентном соотношении составило -0.38.

За последние 90 дней максимальный курс DOP к KZT составил 8,2054, а минимальный — 7,9499. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,0502. Изменение курса DOP к KZT в процентном соотношении составило 1.97.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из доминиканских песо в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DOP из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DOP в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доминиканское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доминиканский песо / Казахстанский тенге
1 DOP8,17404 KZT
5 DOP40,87020 KZT
10 DOP81,74040 KZT
20 DOP163,48080 KZT
50 DOP408,70200 KZT
100 DOP817,40400 KZT
250 DOP2 043,51000 KZT
500 DOP4 087,02000 KZT
1000 DOP8 174,04000 KZT
2000 DOP16 348,08000 KZT
5000 DOP40 870,20000 KZT
10000 DOP81 740,40000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Доминиканский песо
1 KZT0,12234 DOP
5 KZT0,61170 DOP
10 KZT1,22339 DOP
20 KZT2,44678 DOP
50 KZT6,11695 DOP
100 KZT12,23390 DOP
250 KZT30,58475 DOP
500 KZT61,16950 DOP
1000 KZT122,33900 DOP
2000 KZT244,67800 DOP
5000 KZT611,69500 DOP
10000 KZT1 223,39000 DOP