История обменного курса доминиканское песо–казахстанские тенге

Обменный курс доминиканских песо/казахстанские тенге сейчас составляет 8,174, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.663% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 8,194, и минимумом, равным 8,104, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.476%.