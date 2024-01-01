Доминиканские песо в болгарские левы

Сконвертируйте DOP в BGN по реальному обменному курсу

$1,000 DOP = лв0,03030 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DOP к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 DOP в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03030,0303
Низкий0,02970,0291
В среднем0,03000,0296
Изменение1.81%1.00%
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Соотношение 1 DOP к BGN

За последние 30 дней максимальный курс DOP к BGN составил 0,0303, а минимальный — 0,0297. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0300. Изменение курса DOP к BGN в процентном соотношении составило 1.81.

За последние 90 дней максимальный курс DOP к BGN составил 0,0303, а минимальный — 0,0291. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0296. Изменение курса DOP к BGN в процентном соотношении составило 1.00.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из доминиканских песо в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DOP из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DOP в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доминиканское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доминиканский песо / Болгарский Лев
1 DOP0,03030 BGN
5 DOP0,15150 BGN
10 DOP0,30300 BGN
20 DOP0,60601 BGN
50 DOP1,51502 BGN
100 DOP3,03004 BGN
250 DOP7,57510 BGN
500 DOP15,15020 BGN
1000 DOP30,30040 BGN
2000 DOP60,60080 BGN
5000 DOP151,50200 BGN
10000 DOP303,00400 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Доминиканский песо
1 BGN33,00280 DOP
5 BGN165,01400 DOP
10 BGN330,02800 DOP
20 BGN660,05600 DOP
50 BGN1 650,14000 DOP
100 BGN3 300,28000 DOP
250 BGN8 250,70000 DOP
500 BGN16 501,40000 DOP
1000 BGN33 002,80000 DOP
2000 BGN66 005,60000 DOP
5000 BGN165 014,00000 DOP
10000 BGN330 028,00000 DOP